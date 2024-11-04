Kartal'da Temizlik İşçileri Eylemde Çöpler Birikti - Son Dakika
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Kartal'da Temizlik İşçileri Eylemde Çöpler Birikti

Kartal\'da Temizlik İşçileri Eylemde Çöpler Birikti

Kartal'da temizlik işçileri grev sonrası işe döndü, ancak bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı.

04.11.2024 17:48
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Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı.

İşçilerle belediye ve sendika arasında yaşanan sorun nedeniyle başlayan iş bırakma eylemi ilçenin farklı noktalarında çöplerin birikmesine ve kötü görüntü oluşmasına yol açtı.

Avrupa Yakası'ndaki bazı belediyeler aracılığıyla bazı noktalardaki çöpler kaldırılırken, Kartal Belediyesinin imzalanan toplu iş sözleşmesine ek protokol yapma sözü vermesi karşılığında iş bırakma eylemi yapan işçiler eylemini sonlandırdı.

Bunun üzerine ilçedeki çöpler toplanmaya başlandı ancak bazı mahallelerde konteynerlerin çevresinde biriken çöpler henüz kaldırılmadı.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar çöplerin biran önce kaldırılmasını istedi.

"Camlarımızı açamıyoruz"

Çevre sakini Ozan Sadıkoğlu, yaklaşık 16 yıldır burada yaşadığını ve aynı mahallede çalıştığını söyledi.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Sadıkoğlu, "Manzara aslında yoruma kapalı bir manzara. Burada cezanın halka verilmesine anlam veremiyoruz. Buradaki mikrop ve kiri düşünmeleri gerekiyordu. Kartal'a, Yakacık'a yakışan manzara bu olamaz." dedi.

Sadıkoğlu, evde çocukları olmasına rağmen camlarını açamadıklarını ve ağır kokunun içeri girdiğini anlattı.

"Bin kişinin aradığı hakkı 2 milyon insana yıkmanın adil olmadığını" vurgulayan Sadıkoğlu, "Belediyenin bir aksiyon alması gerekiyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarına yazdık, 'Konu çözülecek.' denildi. Beşiktaş Belediyesi çöp kamyonları getirdi." diye konuştu.

Yakacık Mahallesi'nde apartmanda görevli Emrullah Akay da "Kokudan rahatsız oluyoruz. Herkes rahatsız oluyor, şikayetçiler ama belediye ile işçiler arasında. Herkes endişelenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Görüntü bize de rahatsızlık veriyor"

Soğanlık'ta bir iş yerinde çalışan Şahin Mayda ise işçilerin belediyeyle anlaştıklarını söyledi.

Mayda, "İşçiler çarşıyı temizledi. İnşallah buraya da gelirler. Biz içeride çalıştığımız için koku sorunu yaşamıyoruz. Görüntü bize de rahatsızlık veriyor. Müşteriler buraya gelmiyor ama gelseler kınarlar. Görüntü hoş değil." dedi.

Kartal'da bir iş yerinde çalışan Ahmet Yılmaz da bu görüntüyü kınadığını belirtti.

Yılmaz, "Yirmi sene önce de yine böyleydi. Yazıklar olsun. Bu durum sağlığımızı bozuyor." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, önceki gün akşam Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.

Dört ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı almıştı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Temizlik İşçileri Eylemde Çöpler Birikti - Son Dakika

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