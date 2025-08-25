Kartal\'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı. Eylem nedeniyle ilçede çöp dağları oluştu.

İstanbul Kartal Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

İŞÇİLER ÇÖP TOPLAMADI

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

MAAŞLARIN PERŞEMBE GÜNÜ YATIRILMASI BEKLENİYOR

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.