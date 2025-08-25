Kartal'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu

Kartal\'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu
25.08.2025 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı. İlçedeki bazı bölgelerde çöp dağları oluştu.

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı. Eylem nedeniyle ilçede çöp dağları oluştu.

İstanbul Kartal Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

İŞÇİLER ÇÖP TOPLAMADI

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

MAAŞLARIN PERŞEMBE GÜNÜ YATIRILMASI BEKLENİYOR

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Kartal, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat:
    olsun evimizin içi çöp deposu olsun ama chp olsun razıyız. Mustafa Kemal’in askerleriyiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Bu sezon bir ilk Geçen yıl Süper Lig’de olan takıma Amedspor’dan gol yağmuru Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ekiplerden kaçarken canından oldu Ekiplerden kaçarken canından oldu
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü 20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı 15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum
TEM’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
Popüler sohbet uygulaması Azar’a erişim engeli Popüler sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 00:18:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.