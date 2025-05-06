Kartal'da Üretken Yapay Zeka Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kartal'da Üretken Yapay Zeka Eğitimi Gerçekleştirildi

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi; 'Kartal Talks' etkinliği kapsamında Üretken Yapay Zeka Eğitimi düzenledi. Katılımcılar, yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi edindi ve uzmanlarla etkileşim fırsatı buldu.

06.05.2025 11:05
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(İSTANBUL)- Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi – Makina Hangar, "Üretken Yapay Zeka Eğitimi" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi – Makina Hangar; sektörel gelişmelere yönelik düzenlenen etkinlikler ile teknoloji dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor. 'Kartal'ın ilham veren fikirleri' sloganıyla yola çıkan ve hafta sonu gerçekleştirilen Kartal Talks ile alanında uzman isimler bir araya geldi. Etkinlikte bu kez "Üretken Yapay Zeka Eğitimi" konusu ele alındı.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem yapay zekanın sektörel gelişimini yakından takip etti hem de uzman isimlerle birebir etkileşim kurma şansı yakaladı.

Etkinliğe, Üretken Yapay Zeka Eğitmeni Sinem Saka ve Medya ve Gazetecilik Profesörü Erkan Saka konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki yeri, üretken yapay zekanın sunduğu imkanlar ve medya alanındaki dönüşüm hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş ise katılımcılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti ve ilçe genelinde gençlerin teknolojiyle olan ilişkisini destekleyen projelere önem verdiklerini ifade etti.

Teknolojiye ilgi duyan her yaştan vatandaşın katıldığı Kartal Talks, bilgi paylaşımına ve geleceğin teknolojilerini keşfetmeye katkı sundu.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Kartal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Üretken Yapay Zeka Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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