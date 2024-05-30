Kartal'da Yangın: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kartal'da Yangın: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kartal'da bulunan 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı belirtilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

30.05.2024 09:12
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Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/İSTANBUL, Kartal'da 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Yangında dairede tek yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Atalar Mahallesi Meriç Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binada yaşayan 1'i bebek 5 çocuk ve 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi. Yapılan çalışmalarda ekipler daireye girdiğinde 81 yaşındaki Hasan Kara'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen bebek ve çocuklar ambulansta tedavi altına alındı. Hasan Kara'nın cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

"YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ"

Bina sakini Serdar Çalışkan, "Sigaradan çıkmış yangın. Dairedeki kişi yatalaktı. Cenazesini balkona aldılar. Çıkarırlar birazdan savcı gelecek. Mahsur kalanların hepsi tahliye edildi. Bebeği aldılar. Çocuklar vardı. Şu anda tahliye bitti" dedi.

Kartal\'da Yangın: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Yangın: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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