Kartepe'de miras kavgası: Eniştesine satırla saldırdı, tutuklandı - Son Dakika
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Kartepe'de miras kavgası: Eniştesine satırla saldırdı, tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışmada Ö.Z., eniştesi Ertuğrul Demirci'ye satırla saldırdı. Ağır yaralanan Demirci hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

04.06.2024 21:02
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Ö.Z., miras yüzünden tartıştığı eniştesi Ertuğrul Demirci'ye satırla saldırdı. Demirci, aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken gözaltına alınan Ö.Z. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ö.Z. ile eniştesi Ertuğrul Demirci evdeyken miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Z., eline aldığı satırla Demirci'ye saldırarak ağır yaraladı. Demirci kanlar içerisinde kalırken, Ö.Z. ise olay yerinden kaçtı. Evde bulunanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirci'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ö.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.Z. bugün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kartepe\'de miras kavgası: Eniştesine satırla saldırdı, tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de miras kavgası: Eniştesine satırla saldırdı, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de miras kavgası: Eniştesine satırla saldırdı, tutuklandı - Son Dakika
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