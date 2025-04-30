Kartpostallarla Aşkın Hikayesi

İzmir'de sanatçı Ümit Yaşar Işıkhan "Kartpostaldaki Aşklar" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Işıkhan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki etkinlikte Türkiye'nin kartpostalla tanıştığı dönemle ilgili sunum yaptı.

Bayram, yılbaşı gibi önemli günlerde kartpostal gönderildiğini anımsatan Işıkhan, kent kartpostallarının da hatıra olarak saklandığını belirtti.

Işıkhan, dünyada en çok aşk kartpostallarının satıldığını ifade ederek, "Zamanında kartpostalcılık bir meslek oldu. Aradan zaman geçti, kaybolan mesleklerin arasına girdi. Kuşak olarak bizler o kartpostallarla büyüdük. Söyleyemediklerimizi kartpostallarla ifade ettik. O dönemle büyüdüğümüz için bizim kuşağı şanslı olarak görüyorum." diye konuştu.

Işıkhan, şiirlerinden kesitler de sundu.