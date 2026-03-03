Karyut'ta İsrailli Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Karyut'ta İsrailli Saldırılar Artıyor

03.03.2026 23:13
Filistinli aktivist, İsrailli güçlerin Karyut beldesinde gerçekleştirdiği katliamı kınadı.

Filistinli aktivist Beşşar Karyuti, Filistinli topraklarını gasbeden İsraillilerin, İran'a düzenlenen saldırılardan faydalanarak Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün Nablus kentine bağlı Karyut beldesine baskın düzenlemiş, açtığı ateşte iki kardeş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Filistinliler, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Karyut beldesi sakinlerinden Filistinli aktivist Beşşar Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın detaylarına ve belde sakinlerinin maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgi verdi.

"İki kişi evlerini savunurken öldürüldü"

Aktivist, "Beldede Filistinlilere karşı İsrailliler tarafından korkunç bir katliam gerçekleştiriliyor. 2 kişi evlerini savunurken öldürüldü." dedi.

Karyuti, saldırının İsrail'e füze fırlatmasının ardından bölgede sirenlerin çaldığı bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekerek "İsrailliler bu koşulları, herhangi bir engel olmadan saldırıyı gerçekleştirmek için fırsat olarak kullanıyor." diye konuştu.

Suç olarak nitelendirdiği saldırı sırasında İsrail ordu birliklerinin ambulansların ulaşımının engellediğini aktaran Karyuti, yaralıların sıradan araçlarla komşu köylerdeki sağlık merkezlerine taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Karyuti, İsraillilerin, bu saldırıyı Filistinlilere ait evlerin yanında bir yerleşim karakolu kurma girişimi kapsamında gerçekleştiğini; bölge halkının da evlerini savunmak zorunda kaldığını vurguladı.

Filistinlilerin müdafaasının toprakları gasbeden İsraillileri öfkelendirdiğini; silahlarıyla gelen İsraillilerin, bölge sakinlerine doğrudan ateş açtığını aktaran Karyuti, bunun İsrail hükümeti ve ordusu tarafından planlanmış, organize edilmiş bir suç operasyonu olduğunu; bir saatten fazla devam ettiğini ve durdurulmasına yönelik hiçbir müdahalede bulunulmadığını kaydetti.

Karyuti, hayatını kaybeden Filistinlilerin, saldırı sırasında evlerinin bahçesinde olduğunu; çocukları ve ailelerini korumakla meşgul olduklarını ifade etti.

Filistinli aktivist, yaşananları şöyle aktardı:

"İşgal güçleri, bu esnada toprakları gasbeden İsraillileri tam anlamıyla korudu; açılan ateşi, beldeye yönelik saldırılarını engellemedi. İsrail askerleri, saldırıdan bir saat sonra geldi, İsraillilere müdahale etmek yerine Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıkarak onları dağıtmaya çalıştı."

Bu durum, işgal güçlerinin saldırganlarla iş birliği yaptığını ve gerçek bir caydırıcılığın olmadığını gösteriyor."

"Saldırı siren seslerinin gölgesinde yapıldı"

Karyuti, "Saldırı siren seslerinin ve uluslararası sessizliğin gölgesinde yapıldı; İsrail de bu durumu sistematik saldırısını tamamlamak için kullanıyor." dedi.

Bölgenin, sürekli şekilde yasa dışı yerleşim baskısı ve İsrail tarafından artırılan gerginliğin gölgesinde olduğuna dikkati çeken Karyuti, son bir hafta içinde Karyut beldesi ve çevre köylere en az üç saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Karyuti, dün bölgede Filistinli sivillere karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı yaşandığını vurgulayarak, uluslararası topluma ve insani kuruluşlarına Filistin halkını korumak ve artan suçları durdurmak için acilen müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, dün Karyut beldesine düzenlediği baskın sırasında beldedeki evlere ateş açmış ve sivillere saldırmıştı. Sağlık yetkilileri, saldırıda 52 yaşındaki Muhammed Taha Abdülmecid Muammer ve 47 yaşındaki kardeşi Fehim'in hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da sivil yerleşimlere ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana ciddi şekilde arttı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

