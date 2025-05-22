Kaş Margaz Üzümü Coğrafi İşaret Tescili Aldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Margaz üzümü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) 'Coğrafi İşaret' tescili aldı.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı ve uluslararası pazarlara açılması gibi amaçlarla 13 yıl önce başlattığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında, son yıllarda hem Türkiye genelinde hem de YÖREX'in düzenlendiği Antalya'da coğrafi işaretli ürün sayısı ciddi oranda arttı.

Son olarak Kaş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Margaz üzümü, 'Coğrafi İşaret' ile tescillendi. TÜRKPATENT'in 'Coğrafi İşaret' kararını duyuran ATB Başkanı Ali Çandır, "Antalya'mızın 20'nci coğrafi işaretli ürünü olan Margaz üzümünün tescili üreticilerimiz, ticaret erbabımız ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Değerlerimize sahip çıkarak coğrafi işaret tescilini kazandıran Kumluca Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" dedi.

ANTALYA'NIN COĞRAFİ İŞARETLİ 20 ÜRÜNÜ

Antalya'nın başvurusu kabul edilen ve tescil süreci devam eden 29 ürünü bulunduğunu belirten Ali Çandır, Coğrafi İşaret tescili alan 20 ürününü ise şöyle sıraladı:

"Alanya avokadosu, Alanya fıstıklı limonata, Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorba, Alanya keçiboynuzu-Alanya harnup, Alanya muzu, Alanya yenidünyası, Antalya bergamot kabuğu reçeli, Antalya kabak tatlısı, Antalya paça çorbası, Antalya piyazı, Antalya serpme böreği, Antalya tavşan yüreği zeytini, Antalya topak kızartması, Antalya turunç kabuğu reçeli, Döşemealtı el halısı, Finike portakalı, Gazipaşa çekirdeksiz narı, Korkuteli karyağdı armudu, Manavgat altın susamı, Kaş Margaz üzümü."