Kasım'da Hava Trafiği Artış Gösterdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasımda 16 milyon 328 bin 863 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ocak-kasım dönemi hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiği verilerini değerlendirdi.

Kasımda 69 bin 652'si iç hatlar, 59 bin 167'si dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 171 bin 55 uçak trafiğine ulaşıldığı bilgisini veren Uraloğlu, "Uçak trafiği 2023 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında, iç hatta 12,2, dış hatta yüzde 10 ve üst geçişler de dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 9,5 artış meydana geldi. Yolcu sayısı iç hatta 7 milyon 444 bin 305, dış hatta ise 8 milyon 876 bin 361 olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam 16 milyon 328 bin 863 yolcuya hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 10,8 artmış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise kasımda iç hatlarda 93 bin 395 ton, dış hatlarda 305 bin 78 ton olmak üzere, 398 bin 473 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ocak-kasım döneminde iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 835 bin 436, dış hatlarda ise 809 bin 41 olduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 121 bin 108 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi. 11 aylık dönemde iç hatlarda 88 milyon 208 bin 186, dış hatlarda ise 126 milyon 224 bin 96 yolcuya hizmet verilirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 214 milyon 661 bin 965 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,5 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarı ise iç hatlarda 852 bin 705 ton, dış hatlarda 3 milyon 708 bin 111 ton olmak üzere, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 4 milyon 560 bin 816'ya ulaştı."

İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği yüzde 8 arttı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iç hat uçak trafiğinin 8 bin 695, dış hat trafiğinin ise 31 bin 817 olmak üzere toplam 40 bin 512'ye ulaştığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'mızda iç hatlarda 1 milyon 252 bin 603, dış hatlarda 4 milyon 986 bin 300 olmak üzere toplamda 6 milyon 238 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında toplamda yüzde 8 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık sürede, iç hatlarda 109 bin 114, dış hatlarda 365 bin 601 olmak üzere toplam 474 bin 715 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "İç hatlarda 15 milyon 954 bin 791, dış hatlarda 57 milyon 815 bin 44 olmak üzere toplamda 73 milyon 769 bin 835 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kasımda iniş-kalkış yapan uçak trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İç hatlarda 8 bin 947, dış hatlarda 11 bin 467 olmak üzere toplamda 20 bin 414 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 570 bin 399, dış hatlarda 1 milyon 884 bin 344 olmak üzere toplamda 3 milyon 454 bin 743 oldu. 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 16 artış gösterdi."

Uraloğlu, 11 aylık sürede ise iç hatlarda 101 bin 458, dış hatlarda 119 bin 420 olmak üzere toplamda 220 bin 878 uçak trafiği kaydedildiğini bildirdi.

İç hatlarda 17 milyon 936 bin 347, dış hatlarda 19 milyon 970 bin 729 olmak üzere toplam 37 milyon 907 bin 76 yolcuya hizmet verildiğini vurgulayan Uraloğlu, kasımda hizmet verilen yolcu trafiğinin yüzde 12 arttığına dikkati çekti.

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise kasımda 2 bin 337, 11 aylık süreçte ise 25 bin 843 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.

Turizm merkezlerindeki havalimanları

Uraloğlu, ocak-kasım döneminde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 16 milyon 886 bin 834, dış hatlarda 41 milyon 888 bin 746 olmak üzere toplamda 58 milyon 775 bin 580'e ulaştığını ifade etti. İç hatlarda 133 bin 264, dış hatlarda ise 261 bin 78 olmak üzere toplamda 394 bin 342 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 687 bin 378, Antalya Havalimanı'nda 37 milyon 219 bin 963, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 5 milyon 580 bin 375 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 276 bin 170 yolcu ağırlanırken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 1 milyon 11 bin 694 yolcu trafiği gerçekleşti."