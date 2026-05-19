Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi

Kasım Pırlant\'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi
19.05.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, Henry ve Candice Jackson'ın Kasım Pırlant'ın çocukları olduğunu kesinleştirdi.

ABD'nin Chicago şehrinde 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına Türkiye'ye döndüğünde 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi.

Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi

ANNENİN SÖZLERİNİN GERÇEK OLMADIĞINI ANLADILAR

Pırlant'ın yatırım yolculuğu sürerken; Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (45) ve Candice Jackson (41) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, 'Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor' sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Şikago Club'a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi.

Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN ÖLDÜ

Candice ve Kevin Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Jackson kardeşler, 2018 yılında yargıya gitti. Pırlant, 2023 yılında hayatını kaybetti. Dava sürecinde alınan DNA örneklerinde Jackson kardeşlerin, Pırlant ile yüzde 99,9 oranında DNA uyumunun bulunduğu tespit edildi. 13'üncü Aile Mahkemesi'nde 2023 yılında çıkan kararda hakim, Candice Jackson ve Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.

Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi

İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Aile Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazlar sonrası dosya, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Kararda; tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan belgeler, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları, yargılama ve ispat süreçleri ile mahkemenin gerekçelerinin birlikte değerlendirildiği vurgulanırken; temyiz dilekçesinde ileri sürülen itirazların kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığının altı çizildi. Öte yandan Jackson kardeşlerin, vasiyetinin iptali ve AVM'nin satışına itiraz davalarının sürdüğü öğrenildi.

Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Görüntü İstanbul’dan Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Gösteri sırasında savaş jetleri havada çarpışıp alev topuna döndü Gösteri sırasında savaş jetleri havada çarpışıp alev topuna döndü

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
09:03
Hakkı Bulut’u ağlatan şaka
Hakkı Bulut'u ağlatan şaka
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
08:27
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:10:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Kasım Pırlant'ın Çocukları Yargı Kararıyla Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.