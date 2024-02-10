Anne ve kızı muhtarlık yarışında rekabet ediyor

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, aynı mahalleden muhtar adayı olarak tatlı bir rekabetin içerisine girdi. Çalınmadık kapı bırakmayan anne ve kızı, kendi projelerini anlatıp seçmenden oy istiyor. Rakip olsalar da ortak olarak, "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganının kullanıyorlar.
Muhtar adayı Serap Emici doğduğu günden beri Saraçlar Mahallesi'nde yaşadığını ve erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu söyledi.
Emici, "Erkeklerin, 'Kadından muhtar olmaz, kadınlar evde yemeğini yapsın, eşleriyle ilgilensin' sözlerine tepki için aday oldum. Kadının elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini biliyoruz. O yüzden muhtarlığa adaylığımı koydum." ifadelerini kullandı.
Annesiyle tatlı bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Emici, "En büyük rakibim annem. Önceki dönemlerde de adaylığını koydu, ona destek verdim ama ne yazık ki olmadı. Bu dönem ben koymak istedim, kendisi çekilmedi. 'Hadi bakalım cesaretin varsa katıl' dedi, ben de katıldım." diye konuştu.
Annesinin tecrübesinden yararlanmaya çalıştığını anlatan Emici, "Evleri ziyaret ederek çalışmalarımı anlatıyorum. Evde de rekabet oluyor. Eşime, kardeşlerime soruyoruz, 'Kime oy vereceksiniz?' diye. Kimseyi kırmamak için cevap vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
Kadriye Mıcık ise çevresindekilerin isteği üzerine mahallelerine kadın eli değmesi amacıyla muhtarlığa aday olduğunu söyledi.
Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığına işaret eden Mıcık, "Nasip değilmiş. Şimdi tekrar aday oldum. Projelerim var. Bazı yerlere dolmuş gitmiyor. Her yere dolmuş uğrayacak. Garibanlar için dükkan açacağım, ürünlerini satmak isteyenler gelip satacak." dedi.
Mıcık, kızından önce damadının aday olacağını söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Oğlum da 'Ben olacağım' dedi. Gelinimin kardeşi, 'Ben de olacağım' dedi. Ben de 'Bir defa çıktıysam dönmem' dedim. Aslında başta çekilmeyi düşünüyordum. Rakiplerim çekil diye bana haber gönderiyorlardı. 'Demek ki güçlüyüm ki bana haber gönderiyorlar' dedim, çekilmedim.
Serap'a projelerimi anlatmıyorum, yapacaklarımı almasın, kendi projelerini bulsun diye. Evde eşimin hiç sesi çıkmıyor. Çocukların da gelinin de sesi çıkmıyor. Hangimize oy vereceksiniz diye sorduğumda, 'Anne onu söylemeyelim, iki tarafa da ayıp olur' diyorlar. Zaten hangimiz muhtar olursa birbirimizin yanında olacağız. Kızımla birlikte şakalaşıyoruz. Ben şakacıyımdır."
Serap Emici'nin eşi Numan Emici ise evde güzel bir heyecan olduğuna dikkati çekerek, "Kayınvalidem adaylığını açıklamıştı, eşimi de ben teşvik ettim. Analı kızlı muhtarlık yarışı olacak. Biraz arada kalıyoruz ama ben sonuna kadar eşimi destekleyeceğim. Kayınvalidem evde yokken diğer bireylerle görüşüp onları ikna etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
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