Anne ve kızı muhtarlık yarışında rekabet ediyor - Son Dakika
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Anne ve kızı muhtarlık yarışında rekabet ediyor

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan Kadriye Mıcık ve kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu. Anne ve kız, projelerini anlatan broşürler bastırıp seçmenlerden oy istiyor. Tatlı bir rekabet içinde olan Mıcık ve Emici, 'Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi' sloganını kullanıyor. Serap Emici, erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu belirtirken, annesiyle tatlı bir rekabet içinde olduğunu ifade etti. Kadriye Mıcık ise mahallelerine kadın eli değmesi amacıyla muhtarlığa aday olduğunu söyledi ve projelerini anlattı. Aile içinde ise muhtarlık yarışı heyecanı yaşanıyor.

10.02.2024 11:27  Güncelleme: 14:25
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Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, aynı mahalleden muhtar adayı olarak tatlı bir rekabetin içerisine girdi. Çalınmadık kapı bırakmayan anne ve kızı, kendi projelerini anlatıp seçmenden oy istiyor. Rakip olsalar da ortak olarak, "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganının kullanıyorlar.

Anne ve kızı aynı mahalleden muhtar adaylığı için yarışıyor

"ERKEKLERİN DÜŞÜNCELERİNİ YIKMAK İÇİN ADAYIM"

Muhtar adayı Serap Emici doğduğu günden beri Saraçlar Mahallesi'nde yaşadığını ve erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu söyledi.

Emici, "Erkeklerin, 'Kadından muhtar olmaz, kadınlar evde yemeğini yapsın, eşleriyle ilgilensin' sözlerine tepki için aday oldum. Kadının elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini biliyoruz. O yüzden muhtarlığa adaylığımı koydum." ifadelerini kullandı.

Anne ve kızı aynı mahalleden muhtar adaylığı için yarışıyor

"CESARETİN VARSA KATIL" DEDİ

Annesiyle tatlı bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Emici, "En büyük rakibim annem. Önceki dönemlerde de adaylığını koydu, ona destek verdim ama ne yazık ki olmadı. Bu dönem ben koymak istedim, kendisi çekilmedi. 'Hadi bakalım cesaretin varsa katıl' dedi, ben de katıldım." diye konuştu.

Annesinin tecrübesinden yararlanmaya çalıştığını anlatan Emici, "Evleri ziyaret ederek çalışmalarımı anlatıyorum. Evde de rekabet oluyor. Eşime, kardeşlerime soruyoruz, 'Kime oy vereceksiniz?' diye. Kimseyi kırmamak için cevap vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Anne ve kızı aynı mahalleden muhtar adaylığı için yarışıyor

"MAHALLEYE KADIN ELİ DEĞMESİ İÇİN ADAY OLDUM"

Kadriye Mıcık ise çevresindekilerin isteği üzerine mahallelerine kadın eli değmesi amacıyla muhtarlığa aday olduğunu söyledi.

Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığına işaret eden Mıcık, "Nasip değilmiş. Şimdi tekrar aday oldum. Projelerim var. Bazı yerlere dolmuş gitmiyor. Her yere dolmuş uğrayacak. Garibanlar için dükkan açacağım, ürünlerini satmak isteyenler gelip satacak." dedi.

Anne ve kızı aynı mahalleden muhtar adaylığı için yarışıyor

"RAKİPLERİM ÇEKİL DİYE HABER GÖNDERİYORDU"

Mıcık, kızından önce damadının aday olacağını söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oğlum da 'Ben olacağım' dedi. Gelinimin kardeşi, 'Ben de olacağım' dedi. Ben de 'Bir defa çıktıysam dönmem' dedim. Aslında başta çekilmeyi düşünüyordum. Rakiplerim çekil diye bana haber gönderiyorlardı. 'Demek ki güçlüyüm ki bana haber gönderiyorlar' dedim, çekilmedim.

Serap'a projelerimi anlatmıyorum, yapacaklarımı almasın, kendi projelerini bulsun diye. Evde eşimin hiç sesi çıkmıyor. Çocukların da gelinin de sesi çıkmıyor. Hangimize oy vereceksiniz diye sorduğumda, 'Anne onu söylemeyelim, iki tarafa da ayıp olur' diyorlar. Zaten hangimiz muhtar olursa birbirimizin yanında olacağız. Kızımla birlikte şakalaşıyoruz. Ben şakacıyımdır."

Anne ve kızı aynı mahalleden muhtar adaylığı için yarışıyor

ANALI KIZLI MUHTARLIK YARIŞI

Serap Emici'nin eşi Numan Emici ise evde güzel bir heyecan olduğuna dikkati çekerek, "Kayınvalidem adaylığını açıklamıştı, eşimi de ben teşvik ettim. Analı kızlı muhtarlık yarışı olacak. Biraz arada kalıyoruz ama ben sonuna kadar eşimi destekleyeceğim. Kayınvalidem evde yokken diğer bireylerle görüşüp onları ikna etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Anne ve kızı muhtarlık yarışında rekabet ediyor
Kaynak: AA

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    Yorumlar (5)

  • Aytan Akın: Muhtarlık maaşı kaksın ne iş yapıyorlar maaş alıp üstüne bir de sigortaları yatıyor 19 1 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Para dan sebep tabikide 12 1 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Ah şu koltuk sevdası en alttan , en üste kadar herkesin hayalinde 9 1 Yanıtla
  • Suleyman özdemir: Bu muhtarlik meselesi maaş meselesine döndü bir mahallede 7 kisi muhtar adayi olurmu oldu iste.Hem muhtar ne is yapıyorki köylerde hadi neysede sehirde zaten belediye her türlü isi yapiyorlar bunlara boşuna maas veriliyo.Muhtarlik köylerde kalmalı sehirlerde mahallelerde kaldırilmali bu iş rant isine döndu artık 6 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Merkez Bankası Başkanının yerine olayım şehirlerde Muhtarlığın kaldırılması için öneri sunarım. Herşey e devlette var. Bence şehirlerdeki muhtarlık devlete kanbur olduğunu düşünüyorum. 5 0 Yanıtla
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