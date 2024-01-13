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Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen fırtınada deniz taştı, yollar su altında kaldı. Cide-Bartın Karayolu'nda ise araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Kastamonu'da yoğun kar yağışı ile birlikte tipi ve fırtına da etkili oluyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtınana sebebiyle deniz taştı. Sahili adeta döven dev dalgalar sebebiyle sahil yolu su altında kaldı. Taşan su, mahallelerdeki sokaklara kadar girdi. Denizin taşması sonrası Cide-Bartın Karayolu da su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yolda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

13.01.2024 - 00:59,  Güncelleme: 01:00
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Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen fırtınada deniz taştı, yollar su altında kaldı. Cide- Bartın Karayolu'nda ise araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ile birlikte tipi ve fırtına da etkili oluyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtınana sebebiyle deniz taştı. Sahili adeta döven dev dalgalar sebebiyle sahil yolu su altında kaldı. Taşan su, mahallelerdeki sokaklara kadar girdi.

Denizin taşması sonrası Cide-Bartın Karayolu da su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yolda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu\'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
Kaynak: İHA
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