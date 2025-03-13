Kastamonu'da İmamoğlu'nun Salon Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Kastamonu'da İmamoğlu'nun Salon Talebi Reddedildi

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim çalışmaları için salon talebinin reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, bu durumun kendi coşkulu kalabalıklarını etkilemeyeceğini belirtti. İmamoğlu, konuşmasını Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi.

13.03.2025 00:07  Güncelleme: 00:37
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(KASTAMONU) - Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim çalışmaları için gittiği Kastamonu'da salon talebinin reddedilmesine ilişkin, "Ne zaman Anadolu'ya bir umut düşse Saray'ı bir korku alır. Daha dün başkanımızı burada ağırlamak için Kastamonu'nun spor salonlarını istedik, vermediler. Canları sağ olsun. İyi ki de vermemişler. Şu güzel kalabalığı, şu güzel coşkuyu, şu güzel heyecanı gördük ya iyi ki de vermediniz. O salonlar zaten bu coşkuyu kaldıramazdı. O salonlar zaten bu heyecanı kaldıramazlardı." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim çalışmaları için gittiği Kastamonu'da salon talebi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından reddedildi. Bunun üzerine İmamoğlu konuşmasını, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, burada yaptığı konuşmada yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün ilk kez Kastamonu Nasrullah Cami'nde okunan ve milletin iradesinin tecelli ettiği Meclisimizde İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümü. Bu vesileyle büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Kurtuluş Savaşımızın önderi Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı, sevgi, minnetle anıyorum. 'Korkma' diyen milli marşımızı, benliğimizde yaşamaya devam. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinde ilk defa cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirliyor. Bu demokratik devrimi partimize kazandıran, partimizi 47 yıl aradan sonra birinci parti yapan genel başkanımız sayın Özgür Özel'e ve parti meclisimize teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu da saygıyla selamlıyorum.

'CHP'yi inşa etmekte kararlı olan kadrolar, Türkiye'nin geleceğini de yeniden inşa edecek'

Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden inşa etmekte kararlı olan kadrolar, Türkiye'nin geleceğini de yeniden inşa edecektir. Bu büyük gayrete, alçak gönüllü bir şekilde katkı sunan bir kardeşiniz olarak buna inancım tamdır.

Sevgili dostlarım, değerli başkanım, burası binlerce yıllık tarihiyle Kastamonu'dur. Burası azminin, kararlılığın, inanmışlığın ete kemiğe büründüğü istiklal yoludur. O yol ki sonu İzmir'de kurtuluşa çıkmıştır. Burası Kastamonu'dan İstanbul'a gönül yoludur, kültür yoludur. Kalbimizin yarısı buradaysa yarısı da Yeditepeli şehir İstanbul'dadır. Burası Şeyh Bedrettin'den Mustafa Kemal'e devrimcilerin yolu Kastamonu'dur. Burası aynı cemrenin toprağa düştüğü gibi umutların, kalplere, yüreğe düştüğü toprak Kastamonu'dur. Şimdi o umut burada her birinizin yüreğinde, her birinizin gözlerinde. Ben buradan gözlerinizdeki o ışıltıyı, o umudu görüyorum.

'Ne zaman Anadolu'ya bir umut düşse Saray'ı bir korku alır'

Ne zaman Anadolu'ya bir umut düşse Saray'ı bir korku alır. Paniklerler, korkarlar çünkü o umudun yeşermesinden aynı cemrenin toprağa düştüğü gibi çiçek açmasından korkarlar. Daha dün başkanımızı burada ağırlamak için Kastamonu'nun spor salonlarını istedik, vermediler. Canları sağ olsun. İyi ki de vermemişler. Şu güzel kalabalığı, şu güzel coşkuyu, şu güzel heyecanı gördük ya iyi ki de vermediniz. O salonlar zaten bu coşkuyu kaldıramazdı. O salonlar zaten bu heyecanı kaldıramazlardı. Demişler ki, 'salonların kapılarını kapatın.' Peki kardeşim milletin gönlünün kapısı onun gönlünün kapısı açıktır. Millet buradadır, başkan buradadır, bağrına basmıştır.

'Adil ve mert olmayı bilmiyorsanız rakibinizden öğrenin'

Ey iktidar sahipleri! Ey kendini kudretli sananlar! Biliniz ki, gerçek kudret, gerçek güç, gerçek iktidar millettedir ve bizim inancımız şudur: Gerçek iktidarlar insanlar üzerine kurulmaz, gerçek iktidarlar yürekler üzerine kurulur. İşte biz de ona talibiz. Unutmayın ki bir devlet ancak adil olursa halkın devleti olur. Bir devlet ancak adil olursa milletin devleti olur. Aksi takdirde şahsın devlet olur. Bunlara diyoruz ki, biraz adil olun, biraz mert olun, biraz dürüst olun. Bir şey kaybetmezsiniz. Bilmiyorsanız adil olmayı, bilmiyorsanız mert olmayı biraz rakibinizden öğrenin. Biraz ders alın diyoruz. Ondan da anlamıyorlar.

Bakın Ekrem İmamoğlu'na hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hiçbir ayrım gözetmeden partizanca davranmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimin ne ihtiyacı varsa elini uzatıyor. Seçilmiş belediye başkanlarına aracı olmadan doğrudan görüşüyor. Bütün belediyelere birlikte 86 milyona eşit, adil ve hakkaniyetli davranıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da İmamoğlu'nun Salon Talebi Reddedildi - Son Dakika

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