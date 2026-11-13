Kastamonu’da iş makinesi hibesi tartışmasında Namlı, Baltacı’yı AK Parti’ye çağırdı - Son Dakika
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Kastamonu’da iş makinesi hibesi tartışmasında Namlı, Baltacı’yı AK Parti’ye çağırdı

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Kastamonu’da iş makinesi hibesi tartışmasında Namlı, Baltacı’yı AK Parti’ye çağırdı
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Kastamonu’da iş makinesi hibesi tartışmasında Namlı, Baltacı’yı AK Parti’ye çağırdı
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Kastamonu Belediye Meclisi'nde 34 iş makinesi hibesi için destek isteyen Başkan Hasan Baltacı'ya AK Partili Ahmet Namlı, 'Gelin bize yaparız bazı şeyler' diyerek AK Parti'ye davet etti. Baltacı, 'Kastamonu'nun hakkını istiyoruz' diyerek yanıt verdi.

(KASTAMONU)- Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın iş makinesi hibesi için destek istediği AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, "İktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Gelin bize yaparız bazı şeyler" diyerek Baltacı'yı AK Parti'ye davet etti. Baltacı, "Hakkımız olanı almak için ya partimize gelin demek Türkiye'nin özeti aslında" yanıtını verdi.

Kastamonu Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye iş makinesi hibesi konusunda Belediye Başkanı Yeni Partili Hasan Baltacı ile AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı arasında diyalog yaşandı. Baltacı, belediyenin ihtiyaç duyduğu 34 iş makinesinin hibesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurulması konusunda birlikte karar aldıklarını belirterek AK Partili meclis üyelerinden destek istedi. AK Partili belediyelerin taleplerinin karşılandığını söyleyen Baltacı, şöyle konuştu:

"Bu belediyeler arkadaşlar bize babamızdan miras kalmadı. Çocuklarımıza da miras bırakmayacağız. Dolayısıyla burası memleketin belediyesi sizin de üzerinize düşen görevler var. Yani yeni yılda daha aktif olmanızı diliyorum."

AK Partili üyelerden milletvekilleri ve il başkanlıklarıyla görüşmelerini isteyen Baltacı, "Yeni yılda milletvekilleriniz ve il başkanlığınızla bir konuşup ya bu memleket bizim buraya alınacak araçlar 2029 yılında göreve gelirsek belki bize kalır diye bir böyle bir girişimlerde bulunun. Bak iki buçuk senemiz var. Çok da yıpranmamış olur" ifadelerini kullandı.

NAMLI: GELİN ONUN ÇÖZÜMÜ O

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı ise Baltacı'ya, "Başkanım böyle uğraşmayın. Bak yeni moda var. Hep AK Parti'ye geliyor" karşılığını verdi.

Baltacı'yı AK Parti'ye davet eden Namlı, "Ben açık teklif ediyorum size. Yani kapımız açık" dedi. Namlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin onun çözümü o yani. Şimdi şöyle bak. Siz şimdi burada seçimde yani seçim yaparken ben iktidarın nimetlerini vaat ediyorum, dediniz, demediniz. Demediniz. Yani iktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Yani kendine güvenen gider mantara diye bir laf vardır ya bizim. Gelin bize yaparız bazı şeyler. Yine yapılır bu işler yine yapılacak orada sıkıntı yok yani."

BALTACI: KASTAMONU'NUN HAKKINI İSTİYORUZ

Namlı'ya yanıt veren Baltacı, "Ahmet abiyi tebrik ediyorum. Türkiye'nin özeti gibi" dedi. Baltacı, belediyenin bir kamu kurumundan hakkını talep ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi biz dediğiniz kim? Siz dediğiniz kim? Bir bakmak lazım. Biz Kastamonu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumundan yani size emanet edilmiş bir kurumundan hakkımızı istiyoruz. Kastamonu'nun hakkını istiyoruz."

Seçim öncesinde iktidarın imkanlarından yararlanma vaadinde bulunmadıklarını belirten Baltacı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kendi öz gücümüzle bileğimizin hakkıyla bu Kastamonu'ya hizmet edeceğiz dedik. Yine kendi öz gücümüzle yine bileğimizin hakkıyla yine buradan ısrarla söylüyoruz ki hakkımız olanı alacağız. Ama hakkımız olanı almak için ya partimize gelin demek Türkiye'nin özeti aslında. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Türkiye böyle yönetiliyor."

Kaynak: ANKA
Yerel YönetimHasan BaltacıKastamonuAK PartiBelediyePolitikaGüncelSon Dakika

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