Kastamonu’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı Tosya karayolu üzerinde etkili oldu.
Nisan ayında bastıran yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, araçların kaydığı ve yolda kaldığı görüldü. Zor anlar yaşayan sürücülere çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.
Yolda kalan araçlar bölgeye ekipler sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında zaman zaman durma noktasına geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
