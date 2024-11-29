Kastamonu\'da Yangın Faciası: İki Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli (85) ve engelli oğlu Salih Gizli'nin (50) cenazeleri toprağa verildi.

Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde hayvancılık ile geçimini sağlayan Sabri Gizli ile oğullarının yaşadığı 2 katlı ahşap evde dün saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Şahin Gizli (45) kendi imkanları ile evden çıkarken, babası Sabri Gizli ve fiziksel engelli kardeşi Salih Gizli alevlerin arasında mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin Gizli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan evin enkazında yapılan aramada Sabri ve Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangın sırasında alt katta bulunan ağıldaki 60 küçükbaş da öldü.

Şahin Gizli'nin hastanede tedavisi devam ederken, Sabri ve Salih Gizli'nin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından köye götürüldü. Köy camisinde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu toprağa verildi. Cenazeye Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ve komşuları katıldı.

Eski Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, 2018 yılında ihtiyaç sahibi ailelere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sabri Gizli'nin evini de ziyaret ettiği ve Pişkin'in talimatıyla Kaymakamlık imkanları ve ihtiyaç sahiplerinin yardımlarıyla aileye yeni bir ev yaptırıldığı öğrenildi. Oraberçin köyünde 2022 yılında inşaatı tamamlanan yeni eve Sabri Gizli'nin taşınmak istemediği kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

'EVDEN ÖLÜM ÇIKAR DEDİ'

Sabri Gizli'nin yeğeni, İbn-i Selim Mahallesi Muhtarı Cengiz Genç, "Rahmetlilere, buraya Sosyal Yardım Fonu ve hayırsever kardeşlerimiz ile birlikte yeni evi yaptık. Buraya gelmesi için çok uğraştık ama 'Benim bu evden ölüm çıkar' dedi ve buraya gelmedi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),