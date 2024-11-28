Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs İzmir\'de Yakalandı

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MERSİN'de kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan Rıdvan K. (33), İzmir'de yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde rutin kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Karşıyaka istasyonu önünde durdurulan şüphelinin kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan Mersin'de 25 yıl hapis cezası ile aranan Rıdvan K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Rıdvan K., işlemleri için emniyete götürüldü.