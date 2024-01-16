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Katar Başbakanı: Kızıldeniz'deki Kriz İçin Diplomasiyi Tercih Ediyoruz - Son Dakika
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Katar Başbakanı: Kızıldeniz'deki Kriz İçin Diplomasiyi Tercih Ediyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kızıldeniz bölgesinde yaşanan krizde askeri çözüm yerine diplomasiyi tercih ettiklerini belirtti. Al Sani, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ateşkes sağlanamamasına rağmen Katar'ın ateşkes çağrısında anlaşmazlık ve tartışma olduğunu ifade etti. Ayrıca Al Sani, Kızıldeniz'deki gelişmelere de değinerek, askeri seçeneğin krizi çözmeyeceğini ve Katar'ın diplomasiyi tercih ettiğini vurguladı.

Katar Başbakanı: Kızıldeniz\'deki Kriz İçin Diplomasiyi Tercih Ediyoruz
16.01.2024 - 15:55,
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Kızıldeniz bölgesinde "askeri çözüm yerine diplomasiyi" tercih ettiğini belirtti.

Al Sani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) diyalog oturumunda bir konuşma yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100 günü aşmasına rağmen ateşkes sağlanamadığını aktaran Katar Başbakanı Al Sani, "İlk kez ateşkes çağrısı konusunda anlaşmazlık ve tartışma görüyoruz." ifadesini kullandı.

Al Sani, " Batı Şeria'daki durumun kötülüğünün, Gazze Şeridi'ndekinden daha az olmadığını ve uluslararası toplumdan gerçek bir tepki göremediklerini" vurguladı.

Kızıldeniz'deki gelişmelere de değinen Al Sani, "Askeri seçenek, krizi çözmeyecektir. Katar çözüm olarak diplomasiyi tercih ediyor." dedi.

Al Sani, "İran ve Körfez ülkeleri komşudur ve diyalog yoluyla ortak çıkarların nasıl bulunacağına ilişkin anlayış mevcuttur." diye konuştu.

Katar Başbakanı, "Savaşın (Gazze'deki) hızlı bir şekilde sonlandırma, Filistinli esirlerin ve mahkumların serbest bırakılması konularının ele alınması" gerektiğini kaydetti.

-Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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