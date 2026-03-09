Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü

Katar\'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye\'ye döndü
09.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları, Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları, Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra kara yoluyla Kuşadası'na gelen kafile, kulübün tesislerinde ailelerince karşılandı.

Yakınlarına sarılan sporcular özlem giderdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kuşadası Küçükada Futbol Takımı Sportif Direktörü Mustafa Gökçe, uzun bir yolculuğun ardından yurda dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gökçe, "Kuşadası'na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Kuşadası'nda aileler çok tedirgin olmuştu. Çocuklarımız ailelerini özlemişti. Bizlerde de tedirginlik vardı. 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün Allah'a çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine teslim ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bize her süreçte yardımı dokunan Türk Hava Yollarına, Katar büyükelçimiz ve konsolumuza, Suudi Arabistan Büyükelçiliği ateşemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçti." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez ise şunları kaydetti:

"Zor bir süreç geçirdik. Savaş çıktığından beri ne biz ne de çocuklarımız doğru düzgün uyku uyuyamadık. Çocuklarımız acaba ne zaman gelir diye mental yorgunluğumuz oldu. Ama sağ olsun bakanlığımız, konsolosluğumuz, en başta da Ergün hocamız çocuklarımıza bir baba şefkatiyle yaklaşarak bugün çocuklarımızı el birliğiyle buraya getirdik. Şu anda bizden mutlusu yok. Rabbim hiç kimseyi bu durumlara düşürmesin."

Katar'da mahsur kalan 10–12 yaş aralığında 21 çocuk sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve sporculardan birinin 2 aile üyesinden oluşan kafilenin Suudi Arabistan vizelerinin temini Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince sağlanmıştı.

Riyad'a doğru hareket eden kafileyi uğurlamaya Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu da katılmıştı.

Kafile, Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarının "TK0145" seferiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkmıştı.

Kaynak: AA

Kuşadası, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Güncel, Katar, Aydın, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:36:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.