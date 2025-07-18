Katar'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'e Sert Tepki

18.07.2025 19:32
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Katar, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni ele geçirme planını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Katar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin idare ve denetim yetkilerini Filistin makamlarından alıp yasa dışı Yahudi yerleşim birimine verme planını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Katar, işgalci İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin yönetim ve denetim yetkisini Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile Filistinli El Halil Belediyesinden alarak sözde Kiryat Arba Yahudi Dini Konseyine devretme yönündeki yasa dışı kararını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu planın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğu ve dünya genelindeki Müslümanlara yönelik kasıtlı provokasyon teşkil ettiği vurgulandı.

Katar'ın Harem-i İbrahim Camisi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki diğer kutsal alanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi kesin şekilde reddettiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumdan "Filistin'deki kutsalların korunması ve İsrail makamlarının Filistin halkının kimliğini silmeye yönelik girişimlerine son vermesi için baskı yapılması" talep edildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verdiği belirtilmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in söz konusu cami üzerinde "kontrolünü dayatmasının" yansımaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi 12 gün ibadete ve ziyaretçilere kapattığı kaydedilmişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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