Katar'dan İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'a dair ilhak sözlerine kınama geldi - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'a dair ilhak sözlerine kınama geldi

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de 'sarı hat' ve Lübnan'ın güneyindeki bazı alanların ilhakına ilişkin açıklamalarını kınadı. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail hükümetini işgal altındaki Filistin topraklarındaki yayılmacı planlarını durdurmaya çağırdı.

Katar, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeler ile Gazze Şeridi'nde "sarı hat" olarak adlandırılan bölgeye kadar uzanan alanların ilhak edilmesine ilişkin açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu açıklamaların uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir meydan okuma olduğu belirtilerek, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail hükümetini işgal altındaki Filistin topraklarında yayılmacı planlarını ve yerleşim politikasını durdurma çağrısında bulunuldu.

Katar'ın Filistin meselesine yönelik desteğinin sürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarına vurgu yapılarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Lübnan'a yönelik tutumunda bir değişiklik olmadığı, Lübnan'ın egemenliğinin ve topraklarının tamamı üzerindeki hakimiyetinin desteklendiği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail kontrolündeki bölgelerin "sarı hat"ta kadar, Lübnan'da ise Litani Nehri'ne kadar uzanan Güney Lübnan topraklarının ilhak edilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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