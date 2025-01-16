Katar Emiri'nden Gazze Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Katar Emiri'nden Gazze Ateşkes Açıklaması

Katar Emiri, Gazze'de ateşkesin bölgedeki saldırıları sona erdirmesini umduğunu belirtti.

16.01.2025 01:46
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinin bölgedeki saldırıların sona ermesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Emir Temim, başkent Doha'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığının ilan edilmesinin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Katar Emiri, "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilanının, bölgede ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında saldırıların, yıkımın ve ölümlerin sona ermesine katkıda bulunmasını, bu haklı davanın artık görmezden gelinmediği, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun adil bir çözüme yönelik ciddi çalışmaların yapıldığı yeni bir dönemi başlatmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katar'ın bu anlaşmaya ulaşmadaki diplomatik rolünü "siyasi bir görevden önce insani bir sorumluluk" olarak nitelendiren Şeyh Temim, Mısır ve ABD'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri'nden Gazze Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

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