Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı Filistin Gelişmelerini Ele Aldı

Güncel

Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Al Sani ile Reisi, Cezayir'de 7'ncisi düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Katar-İran arasındaki ikili ilişkiler ve bunları güçlendirmenin ve geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 418 Filistinli hayatını kaybetti.