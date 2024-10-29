Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Çabalarını Sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarının devam ettiğini duyurdu.

29.10.2024 23:49
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarına devam ettiklerinin altını çizen Ensari, "Bir anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz." dedi.

İki gün önce Katar'da ateşkes çabaları kapsamında gerçekleşen görüşmelere işaret eden Ensari, görüşlerin yakınlaşması ve ortak dile ulaşması bağlamında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Ensari, Gazze'de ateşkes için yeni görüşme turuna ilişkin ise "Yeni tur için tarih söylemek mümkün değil ancak şu anda devam eden yoğun iletişimler var." ifadelerini kullandı.

Hem Lübnan'da tansiyonu düşürme hem de Gazze Şeridi'nde savaşı bitirme çalışmalarının yürütüldüğüne işaret eden Ensari, çalışmaların ABD'li ve Mısırlı ortaklarıyla yürüttüklerini belirtti.

Kalıcı ateşkes için arabulucu ortaklarıyla birlikte her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen Ensari, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını reddettiklerini kaydetti.

İsrail basınında çıkan haberlerde, ülkenin dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması görüşmeleri kapsamında Doha'da bulunduğu aktarılmıştı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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