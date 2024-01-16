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Katar: Gazze'deki saldırılar sona ermeden Kızıldeniz'deki gerilim çözülemez - Son Dakika
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Katar: Gazze'deki saldırılar sona ermeden Kızıldeniz'deki gerilim çözülemez

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermeden Kızıldeniz'deki gerilimin çözülemeyeceğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'deki savaşın sona ermesini göz ardı edersek Kızıldeniz'deki bu gerilim de çözülemez. Gazze'deki savaşın bölgesel yansımalarının olacağı uyarısında bulunan Ensari, saldırılar bittiğinde bölgedeki gerilimin sona ereceğini vurguladı.

Katar: Gazze\'deki saldırılar sona ermeden Kızıldeniz\'deki gerilim çözülemez
16.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:45
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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermeden Kızıldeniz'deki gerilimin çözülemeyeceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlenen basın toplantısında, "Kızıldeniz'de gerilimin tırmanması Gazze Şeridi'ndeki gerilimin bir parçasıdır ve Gazze'deki savaşın sona ermesini göz ardı edersek Kızıldeniz'deki bu gerilim de çözülemez." dedi.

Gazze'deki savaşın bölgesel yansımalarının olacağı uyarısında bulunan Ensari, saldırılar bittiğinde bölgedeki gerilimin sona ereceğini vurguladı.

Ensari, Kızıldeniz'deki gerilime ilişkin askeri seçeneklerin hiçbir olumlu sonucunun olamayacağına dikkati çekerek, "Kızıldeniz'deki gerilim askeri veya güvenlik açısından değil, Gazze'deki savaşın durdurulması ile siyasi olarak çözülecek ve Kızıldeniz dahil olmak üzere bölgedeki savaşın tüm yansımaları azalacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma Gazze'deki savaşın derhal durdurulması yönünde karar alma çağrısı yapan Ensari, ülkesinin bu hedefin gerçekleştirilmesi noktasındaki arabuluculuk rolünün devam edeceğini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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