Katar, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

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Katar, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'daki suikastı kınayarak, bu saldırının ve İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesinin bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada,"Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörizmi ve siyasi suikastlar dahil suç eylemlerini reddeden tutumunun sabit olduğu aktarılan açıklamada, Katar yönetiminin ve halkının, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.