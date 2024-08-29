Katar, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde iletişim kanallarını açık tutuyor - Son Dakika
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Katar, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde iletişim kanallarını açık tutuyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinde herhangi bir gerginliğin yansımasının olduğunu belirtti. Ensari, Katar'ın iletişim kanallarını açık tutarak tüm taraflar arasında arabuluculuk yapmaya devam ettiğini ifade etti.

29.08.2024 17:46
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, herhangi bir gerginliğin İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik müzakerelerde yansımasının olduğunu, Katar'ın iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığını belirtti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine röportaj veren Ensari, bölgede tansiyonu yükseltecek gerginliklerin İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelere etkisine ilişkin, "Herhangi bir gerginliğin barış masasına yansıması oluyor. Katar olarak tüm iletişim kanallarının devamını ve açık olmasını sağlamak istiyoruz. Açık tuttuğumuz kanallardan biri de İran ile olan. Onları savaşı genişletmemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da 31 Temmuz'da öldürüldüğü hatırlatılan Ensari, "Onun ölümü her şeyi yavaşlattı ama Gazze'de bir ateşkesin, olası bir gerilimi durduracağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın uzun bir süreç olduğunu belirten Ensari, "Çatışmanın sona ermesi ve iki devletli bir çözüme doğru gidilmesinin Orta Doğu'yu daha güvenli bir hale getireceğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelere ilişkin soruya Ensari, "Bu yüksek yoğunluklu bir savaş. Her gün daha fazla Filistinli sivil öldürülüyor, rehineler ölüyor. Hamas ve İsrail arasında 2006'dan bu yana ara buluculuk yapıyoruz ama durum, asla bugünkü kadar karışık değildi. Tam bir güven eksikliği var ve 7 Ekim'in İsrailliler üzerindeki travması ile Filistinlilerin 40 bin kayıp vermesinin getirdiği travmanın ağırlığını da dikkate almak durumundayız." yanıtını verdi.

Ensari, müzakerelerin nasıl gittiği sorusuna karşılık da "Masada şu anda ABD'nin önerdiği 'köprü belgesi' üzerinde çalışıyoruz. (Katar'ın başkenti) Doha'da 2 gün boyunca geç saatlere kadar çalıştık. Önemli olan her iki tarafın da kabul edebileceği bir dil bulmaktır. Yanlış bir virgül kullanımı, işlenmemiş bir kelime tüm süreci yavaşlatıyor." ifadesini kullandı.

Ensari, barışa yakın olup olmadıklarına ilişkin soruya da "Yarışın son kilometresinde olduğumuzu söyleyemem. Uzun süreli bir ateşkese sadece bir kez yaklaştık. O da kasım ayındaydı. Rehinelerin ve mahkumların değiş tokuşunun yapıldığı haftaydı." karşılığını verdi.

Katar'ın Hamas'a yakın olmakla suçlanmasına ilişkin de Ensari, "2006'da Hamas seçimleri kazandığında ABD resmen bizden onlara ev sahipliği yapmamızı ve bir iletişim kanalı açmamızı istedi. Onların buradaki varlığı, bize Hamas ile İsrail arasında ara bulucu olmamızı sağlayan sebeptir." dedi.

Ensari, Katar'ın Ukrayna Savaşı'nda da ara buluculuk yapmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ukraynalıların Rusya'ya girmesiyle durum karmaşık bir hal aldı. Çatışmanın sonunu yakın görmüyoruz. Burada da bir güven eksikliği var. Bunu yeniden sağlama görevimiz var."

ABD, Mısır ve Katar'dan ara bulucuların girişimiyle Hamas ve İsrail arasında Doha ve Kahire'de bir süredir Gazze'de ateşkes ve esir takası için müzakereler yürütülüyor.

Kaynak: AA

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