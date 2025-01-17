Katar, Mısır ve BAE ile Gazze Ateşkesi Görüşüldü

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Mısırlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Al Sani ile Abdulati, iki ülke arasındaki koordinasyonun, (Gazze'deki İsrail savaşına ilişkin) ortak arabuluculuk çerçevesinde, tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasını esir takasını sağlayacak şekilde sürdürmesinin önemini vurguladı.

Katar'ın anlaşmaya varılmasına katkı sağlayan ortak arabuluculuktaki çabalarından dolayı Mısır'ı takdir ettiğini aktaran Al Sani, iki ülke arasında devam eden koordinasyonun, müzakerelerin ilerlemesinde etkili olduğunu kaydetti.

Al Sani ile Abdulati Suriye'yi de görüştü

Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler ve geçiş döneminde Suriye halkına destek amacıyla devam eden bölgesel koordinasyon konularını da ele aldı.

Suriye'nin egemenliği ve bağımsızlığına dikkati çeken Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığı, halkının insanca bir yaşam özlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kurumlar ile hukuk devleti inşa edilmesi yönündeki tutumunu yineledi.

Öte yandan Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile yaptığı telefon görüşmesinde, esir takası ve ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazzer Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendiren taraflar, Suriye'deki son gelişmeleri ve iki ülkeyi ilgilendiren ortak meseleleri de görüştü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.