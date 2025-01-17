Katar, Mısır ve BAE ile Gazze Ateşkesi Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar, Mısır ve BAE ile Gazze Ateşkesi Görüşüldü

Katar Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını Mısır ve BAE ile ele aldı.

17.01.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Mısırlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Al Sani ile Abdulati, iki ülke arasındaki koordinasyonun, (Gazze'deki İsrail savaşına ilişkin) ortak arabuluculuk çerçevesinde, tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasını esir takasını sağlayacak şekilde sürdürmesinin önemini vurguladı.

Katar'ın anlaşmaya varılmasına katkı sağlayan ortak arabuluculuktaki çabalarından dolayı Mısır'ı takdir ettiğini aktaran Al Sani, iki ülke arasında devam eden koordinasyonun, müzakerelerin ilerlemesinde etkili olduğunu kaydetti.

Al Sani ile Abdulati Suriye'yi de görüştü

Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler ve geçiş döneminde Suriye halkına destek amacıyla devam eden bölgesel koordinasyon konularını da ele aldı.

Suriye'nin egemenliği ve bağımsızlığına dikkati çeken Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığı, halkının insanca bir yaşam özlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kurumlar ile hukuk devleti inşa edilmesi yönündeki tutumunu yineledi.

Öte yandan Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile yaptığı telefon görüşmesinde, esir takası ve ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazzer Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendiren taraflar, Suriye'deki son gelişmeleri ve iki ülkeyi ilgilendiren ortak meseleleri de görüştü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Mısır, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Mısır ve BAE ile Gazze Ateşkesi Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Katar, Mısır ve BAE ile Gazze Ateşkesi Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.