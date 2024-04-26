Katar, Sudan'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar, Sudan'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Katar, Sudan\'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Katar, Sudan'a 25 ton yardım malzemesi taşıyan 18'inci uçağını gönderdiğini duyurdu. Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Port Sudan Havalimanı'na ulaştı. Uçak, gıda maddeleri ve 2 ambulans içeren 25 tonluk insani yardım taşıyor. Katar, bugüne kadar Sudan'a toplam 18 uçakla 555 ton insani yardım ulaştırdı. Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Haziran 2023'te düzenlenen çevrim içi konferansta Katar, 50 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu. Sudan'daki savaşta 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

26.04.2024 14:47  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Sudan'a 25 ton yardım malzemesi taşıyan 18'inci uçağını gönderdiğini duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Port Sudan Havalimanı'na ulaştı.

Uçağın gıda maddelerinin yanı sıra 2 ambulanstan oluşan 25 tonluk insani yardım taşıdığı belirtildi.

Katar'ın bugüne kadar Sudan'a toplam 18 uçakla 555 ton insani yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Sudan'daki kriz sebebiyle insani yardım yapılması için Haziran 2023'te Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, Avrupa Birliği (AB), Mısır, Katar ve Almanya'nın da katılımıyla çevrim içi konferans düzenlenmişti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, söz konusu konferansta, ülkesinin Sudan'daki çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan insani krizin çözümüne ve bölgedeki mültecilere destek olmak için 50 milyon dolar ayırdığını belirtmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Konferans, Sudan, Katar, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Sudan'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Katar, Sudan'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement