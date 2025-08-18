Katar ve Mısır'dan Gazze'ye Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Katar ve Mısır'dan Gazze'ye Ateşkes Çağrısı

18.08.2025 20:08
Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkes ve insani yardımlar için çabalarını sürdürüyor.

Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarının sürdüğünü ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiklerini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Katar Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Halfan el-Kaabi de hazır bulundu.

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin yanı sıra insani yardımların girişine izin verilmesi ve esirlerin salıverilmesinin sağlanması için ABD'yle koordineli şekilde sürdürülen çabaların önemi yinelendi.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgali ve Filistin halkını zorla yerinden etme çabalarının Mısır ve Katar tarafından reddedildiği vurgulandı.

Görüşmede Sisi, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve yeniden imarın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Sisi, Gazze'nin yeniden imarı için Filistin hükümeti ve Birlemiş Milletler ile işbirliği içinde Kahire'de uluslararası konferans düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
