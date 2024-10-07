Kavacık Üzüm Festivali Karabağlar'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kavacık Üzüm Festivali Karabağlar'da Coşkuyla Kutlandı

Kavacık Üzüm Festivali Karabağlar\'da Coşkuyla Kutlandı

İzmir Karabağlar'da düzenlenen 12. Kavacık Üzüm Festivali, 'Karabağlar Kavacık Karnavalı' temasıyla Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca yerel kadın kooperatiflerinin ürünleri ve çeşitli etkinlikler sergilendi.

07.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:05
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(İZMİR) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, "Karabağlar Kavacık Karnavalı" temasıyla hafta sonu Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Stantları, etkinlikleri, söyleşileri, sergi ve konserleriyle İzmirliler tarafından takip edilen karnaval, kente renk kattı.

Karabağlar Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, "Karabağlar Kavacık Karnavalı" temasıyla düzenlendi. Agora Alışveriş Merkezi'nde 2 gün boyunca devam eden organizasyonda Kavacık Kadın Kooperatifi'nin ürünleri, Kent Konseyi ve Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri kadınlarının yapmış olduğu el işlemeli ürünler, Mobilya Akademisi ustalarının el işlemeli oyma çalışmaları İzmirlilerle buluştu. Alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler bu ürünleri yakından incelerken aynı zamanda Kavacık üzümü ve üzümden yapılan ürünleri alarak, ekonomiyi canlandırırken, kırsal kalkınmaya da destek oldu.

"Sibel Önbaş'la Tadımlı & Atölyeli Sohbetler" bölümünde, unutulmuş İzmir şerbetleri ile üzümlü zeytin yaprağı şerbeti yapımı ve tadımı gerçekleştirildi.

"Böyle bir güzelliği herkesin bilmesini istedik"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da Kavacık Karnavalı'na katılarak stantları dolaştı.  Kavacık Kadın Kooperatifi üreticileri, semt merkezi ve Kent Konseyi kadınları ile bir araya gelerek ürünleri yakından inceleyen Başkan Kınay, üreticileri emeklerinden dolayı kutladı. Festivalin düzenlendiği Kavacık köyünü şehirle tanıştırmak istediklerini belirten Başkan Kınay, "Özellikle Karabağlarımıza ait olan Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık üzümünü herkesin tatmasını ve böyle bir güzelliği herkesin bilmesini istedik" diye konuştu.

Kınay daha sonra köyün "Şalvarlı Ressam"ı Meryem Düzgünkaya'nın resimleriyle Serhan Şarman'ın Kavacık fotoğraflarından oluşan sergilerini gezerek, sanatçıları kutladı.

Başkan Kınay, Şef Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserini de izledi. Konser sonunda sanatçıları tebrik eden Helil Kınay, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kavacık Üzüm Festivali Karabağlar'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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