Kayıp Aysel Yıldırım'ın Cinayeti Aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün belirlendiğini, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yıldırım'dan acı bir haber aldıklarını, yürütülen titiz soruşturma neticesinde, bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirildiğini aktaran Gürlek, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşıldığını ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Gürlek, adaletin tecellisi, kayıp vatandaşların akıbetinin aydınlatılması ve ailelerin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığıyla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kapsamlı çalışmalarla önemli delillere ulaşıldı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, baba Ali Yıldırım'ın 22 Mart'ta yaptığı kayıp müracaatı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aranan Aysel Yıldırım'ın akıbetinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, Adalet Bakanı Akın Gürlek talimatları doğrultusunda kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile genişletildi.

Kapsamlı saha çalışmaları, teknik incelemeler, dijital veri analizleri, tanık beyanları ve kurumlar arası koordinasyon neticesinde, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşıldı.

Çalışmalarda, kayıp şahsın kullandığı GSM hattının aynı gün saat 15.00 sıralarından sonra kapalı olduğu ve en son BAZ bilgisine Malatya'nın Yakınca mevkisinde ulaşıldığı tespit edildi.

Dosya kapsamında alınan ifadelerden, Aysel Yıldırım ile olay tarihinde telefonla en son görüşen şahıslardan birisinin Aykut A. olduğu, beraber daha önce aynı ikamette kaldıkları, uyuşturucu madde kullandıkları, kaybolduğu gün bu şahıs ile taksi ücreti ödemek amacıyla para alışverişinde bulunduğu anlaşıldı.

Aykut A'nın, Aysel Yıldırım'ın telefonunu olay tarihinden sonra satmaya çalıştığının belirlendiği soruşturmada, Aykut A'nın Yıldırım'la kaybolduğu tarihte sosyal medyadan canlı görüşme yaptığı, uyuşturucu madde kullanımına çağırdığı tespit edildi.

Olayla ilgili bilgi sahibi Tayfun N'nin alınan ifadesinde, Aykut A. ile Küçükkürne Köyü'nde komşu olduklarını, şahsın kaybolduğu tarihte gece saat 00.37 sıralarında bir araçla Aykut A'nın köye geldiğini, saat 04.00 gibi köyden ayrıldığını beyan etti.

Bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor

Aykut A'nın olayın asli faili olabileceğinin anlaşılması üzerine, şüphelinin Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet ettiği bir başka adrese ilişkin kamera kayıtları temin edildi.

Görüntülerde, Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 12.30'da Aykut A'nın adresine taksi ile geldiği ve apartmana girdiği, giriş yaptığı gün tekrar çıkmadığı anlaşıldı. Aykut A'nın, gece geldiği ticari aracı apartmana geri geri yanaştırarak bir şeyler yüklediği ve oradan ayrıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, kayıp şahsın olay tarihinde son görüldüğü adres, irtibat halinde bulunduğu kişiler, telefon ve banka kayıtları ile kamera görüntüleri ele alınarak, Aykut A'nın kayıp Aysel Yıldırım'ı öldürdüğü değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Aykut A, Derya A, Olga Ö. ve Onur İ, 19 Haziran'da gözaltına alındı, Serap A. isimli şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Aysel Yıldırım'ın cenazesinin bulunmasına yönelik arama faaliyetleri sürüyor.