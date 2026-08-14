Kayıp Genç Cinayetinde Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kayıp Genç Cinayetinde Şüpheli Gözaltında

Kayıp Genç Cinayetinde Şüpheli Gözaltında
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2018'de kaybolan Emrah Daşdemir'in cinayet şüphelisi Halil Can Çelik gözaltına alındı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında kaybolan ve bir ay sonra su deposunda av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunan Emrah Daşdemir'in (19) cinayet şüphelisi olarak arkadaşı Halil Can Çelik gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri, 7 Eylül 2018 tarihinde Kızılcahamam ilçesindeki Kırköy Mahallesi Kargasekmez geçidinde yapılan çalışmalar sırasında, kara yolu kenarında kullanılmayan su deposunda av tüfeği ile vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan otopsi sonucunda 9 Aralık 2020 tarihinde söz konusu cesedin Emrah Daşdemir'e ait olduğu belirlendi. Emrah Daşdemir'in 8 Ağustos 2018'den beri kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Daşdemir'in kullandığı cep telefonunun HTS kayıtları incelendi ve son olarak 15 kez görüştüğü Halil Can Çelik şüpheli olarak tespit edildi. Ancak şüpheli, başka delil bulunamayınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından, faili meçhul dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Şüpheli Halil Can Çelik'in çelişkili beyanları ve sanal medya hesaplarındaki mesajlaşmalarının tespiti üzerine olayın asli faili olduğu değerlendirildi. İfadesinde, Emrah Daşdemir ile olan ilişkisini gizlemeye yönelik beyanlarda bulunan Çelik'in baz sinyallerine göre olay tarihinde bölgede bulunduğu tespit edildi. Halil Can Çelik, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, Çelik, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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