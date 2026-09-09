Kayıp Hakan Demirayak'ın cesedi Çubuk Barajı'nda bulundu, soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Kayıp Hakan Demirayak'ın cesedi Çubuk Barajı'nda bulundu, soruşturma sürüyor

Kayıp Hakan Demirayak\'ın cesedi Çubuk Barajı\'nda bulundu, soruşturma sürüyor
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Ankara'da taziyeye giderken kaybolan 42 yaşındaki Hakan Demirayak'ın cesedi, Çubuk Barajı'nda su yüzeyinde bulundu. Polis ve AFAD ekiplerinin aramasıyla 350 metre uzaklıkta bulunan cenaze, inceleme sonrası Adli Tıp'a kaldırıldı.

ANKARA'da önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hakan Demirayak'ın (42), Çubuk Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

Hakan Demirayak, 7 Eylül'de hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Demirayak'ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçişi tespit edildi. Cep telefonunun açık olduğu belirlenen Hakan Demirayak, yapılan aramalara rağmen yanıt vermedi. Demirayak'ın cep telefonunun son olarak Çubuk Barajı çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

Hakan Demirayak'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde, kapıları kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Demirayak'ın baraja girmiş olabileceği değerlendirilerek sualtı arama çalışması başlatıldı. Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Demirayak'ın cansız bedenine, aracına yaklaşık yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı. Hakan Demirayak'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp Hakan Demirayak'ın cesedi Çubuk Barajı'nda bulundu, soruşturma sürüyor - Son Dakika

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