Kayıp Hüseyin Karadeniz 56 Gündür Bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp Hüseyin Karadeniz 56 Gündür Bulunamadı

Kayıp Hüseyin Karadeniz 56 Gündür Bulunamadı
31.07.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Gazipaşa'da mevlide gitmek için evden çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz kayboldu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76), 56 gündür bulunamadı.

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran'da öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı.

MEVLİDE GİTMEMİŞ

Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Kayıp ihbarının ardından çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışmaları yapıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timlerinin sürdürdüğü çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ailesinin, 56 gündür izine rastlanmayan Hüseyin Karadeniz'in bulunması için umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Karadeniz, Yerel Haberler, Karadeniz, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Hüseyin Karadeniz 56 Gündür Bulunamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
19:38
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı
Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
19:04
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret
Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
18:59
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi
Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 14:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Hüseyin Karadeniz 56 Gündür Bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.