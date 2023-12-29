 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Toprağa Gömülü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Toprağa Gömülü Bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranırken 3 ay sonra toprağa gömülü bulunan Kırgız Damira Kozhogulova'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çocukları tarafından alındı. Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Cenaze, Kozhogulova'nın kızları tarafından Kırgızistan'a götürüldü.

Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Toprağa Gömülü Bulundu
29.12.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol
ANTALYA'da kayıp olarak aranırken 3 ay sonra toprağa gömülü bulunan Kırgız Damira Kozhogulova'nın (51) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çocukları tarafından alındı.

Kırgızistan'dan 2016'da Antalya'ya gelip, yaşlılara bakım yapan Damira Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, sonuca ulaşamayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, Kırgız kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri kişileri takibe aldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekibi, ilçe ve mahalledeki yaklaşık 200 kameradan görüntü izledi. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüpheli gördükleri 10 kişiyi sorguya aldı. Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da onun tanıştırdığı Erkan Başaran'ın (52), Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, M.Y. ve Erkan Başaran'ı operasyonla gözaltına aldı.

TOPRAĞI KAZIP, CESEDİ BULDULAR

Polis merkezinde sorguya alınan Erkan Başaran, Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında kadını yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti. Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını öne süren Başaran, daha sonra cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü anlattı. 26 Aralık'ta, Erkan Başaran'ın gösterdiği yere giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kepçenin toprağın üst kısmını almasının ardından kazma ve kürekler ile çalışma yaparak, Damira Kozhogulova'nın cesedini buldu. Kozhogulova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erkan Başaran tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ELBİSESİNDEN TANIDI

Cenazesi morga kaldırılan Damira Kozhogulova'nın Antalya'da yaşayan kızı Gulzada Kadyrzhan (25), teşhis için adli tıp kurumu morguna geldi. Annesini elbisesinden teşhis eden Gulzada Kadyrzhan, "Annem buraya çalışmaya gelmişti. O Serik'te yaşlı birine bakıyordu. Uzun süre haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştuk. Polis aradı ve bir ceset bulduklarını söyledi. Beni çağırdılar, benden örnek aldılar. Annemi elbisesinden tanıdım. Şüphelilerden biri tutuklanmış, biri serbest bırakılmış. Suçluların cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Damira Kozhogulova'nın kızı, dün Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda DNA örneği verdi. Sonuçların olumlu çıkmasının ardından Kozhogulova'nın cansız bedeni, çocukları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kırgızistan, Antalya, Tutuklama, Adli Tıp, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Toprağa Gömülü Bulundu - Son Dakika


11:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

Son Dakika
11:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Toprağa Gömülü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement