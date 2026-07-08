Kayıp 'Santos' için 100 Bin Lira Ödül - Son Dakika
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Kayıp 'Santos' için 100 Bin Lira Ödül

Kayıp \'Santos\' için 100 Bin Lira Ödül
08.07.2026 10:13
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Trabzon'da kaybolan köpekleri için 25 gündür arayan çift, 'Santos'u bulan kişiye ödül verecek.

TRABZON'da Meltem ve Faik Bahçekapılı çifti, 25 gün önce evlerinin bahçesinden çıkıp kaybolan Alman kurdu cinsi köpekleri için seferber oldu. Sanal medya hesaplarından kayıp ilanı veren çift; köpeklerinin sağlık sorunları nedeniyle tasma takmadığını, bu yüzden sahipsiz sanılabileceğini dile getirdi. 'Santos'u getirene ödül vereceklerini söyleyen Faik Bahçekapılı, "Birisi onu sahipsiz sanmış olabilir. Aşıları da çipi de var. Bugün biri onu veterinere götürse bize ait olduğu ortaya çıkacak. 100 bin liralık ödül koyduk" dedi.

Maçka ilçesinde yaşayan Meltem ve Faik Bahçekapılı çifti, 13 Haziran akşamı katılacakları düğün için evden ayrıldı. Gece eve dönen çift, Alman Kurdu cinsi köpekleri 'Santos'u göremeyince yakınlarıyla mahallede, yol kenarlarında ve çevre köylerde arama yaptı. Bahçekapılı çifti, sanal medyadan kayıp ilanı paylaşsa da tüm aramalara rağmen 25 gündür köpeklerine dair bir ize ulaşamadı. Boynundaki yaz egzaması nedeniyle tasması çıkarılan 'Santos'un sahipsiz sanılabileceğini düşünen çift, köpeklerini bulana 100 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Köpeklerinin, kimlik çipi ve tüm aşı kayıtlarının bulunduğunu belirten Bahçekapılı çifti, sırtından kuyruğuna kadar siyah, çene kısmının da sarı renkte olan cins köpeklerinin ilçede kolaylıkla fark edilecek özelliklerde olduğunu dile getirip, yardım çağrısında bulundu.

'GÖREN DE DUYAN DA OLMAMIŞ'

Faik Bahçekapılı, "13 Haziran günü eşimle bir düğüne gidecektik, hazırlandık ve evden çıktık. Köpeğimiz de peşimizden koştu. Zaten biz ne zaman evden çıksak peşimizden gelen bir hayvandı. 23.00'de eve döndüğümüzde köpeğimizin kapıda olmadığını gördük. Köpeğimiz 5 yaşında mahallemizi bilir ve oralarda gezerdi. Biz onu aldığımızdan beri evimizde bakıyoruz. Hala kayıp. Ne gören olmuş ne de bir şey duyan olmuş. Evimizin güvenlik kamerasından baktık, biz araçla çıktıktan sonra peşimizden geliyor ve sonrası meçhul. Her ihtimali değerlendirdik. Belki araba çarpmıştır diye tüm yol kenarlarını baktık ve komşularımızla görüştük. İlk 1 hafta boyunca çalındığını ya da biri tarafından zehirlenebileceğini düşündük" dedi.

Faik Bahçekapılı, köpeğini bulana ödül vereceğini ifade ederek, "Köpeklerin belli dönemlerde dişi köpeklerle gezintiye çıktığıyla ilgili arkadaşlarımızdan telkinler aldık ve o doğrultuda da çevre köylere de baktık. Yalnızca Maçka'nın yaylalarına bakmadık. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Sosyal medyadan duyuru yaptık ve ödül koyduk. Elimizde hiçbir şey yok. Köpeğimiz Alman kurdudur ve araba hastasıdır. Kapıyı açtığınızda hemen araca biner. Çok tüylü olduğu için yaz aylarında boynunda 'yaz egzaması' dediğimiz bir hastalığı oluyordu. O yüzden yaz aylarında tasma takmıyorduk. Birisi onu sahipsiz sanmış olabilir. Aşıları da cipi de var. Bugün biri onu veterinere götürse bize ait olduğu ortaya çıkacak. 100 bin liralık bir ödül koyduk. Tasmasını çıkardığımız için bizlerde de hata var. Sahipsiz sanarak alan arkadaş için de 100 bin liralık ödül geçerli olacak. Sözümüzün arkasındanız. Köpeğimizi aldıysa, bulunmasında yardımcı olan her kim olursa ödülü vereceğiz. Yardım istiyoruz. Santos bizim çocuğumuz gibi" diye konuştu.

'SANTOS'U BULACAĞIM'

Bahçekapılı, köpeğinin ilçede fark edilir özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Evcil hayvan bakmayan birinin ruhunda açılma olmuyormuş. İnsanın ruhu ancak evcil hayvan baktığında açılıyormuş. Uzun yıllardır bakıyoruz ona. O bizim hayvanımız değil, evladımız. Öldü mü, birisi mi aldı? Bu durum psikolojimizi bozdu. Peşini bırakmayacağım, yardım istiyoruz. Biri alıp bakmak istemiştir, sosyal medya kullanmayan birinin bu durumdan haberi olmayabilir. Tasmasını takmadığımız için birinci derece sorumluluğu kendimizde hissediyoruz. Gören duyanın bize yardımcı olmasını istiyoruz. Maçka'da 10 tane Alman kurdu vardır. Üstü kuyruğunu kadar siyah, çenesi de sarıydı. Güzel bir hayvandı, birinin bahçesinde olsa onu illa ki fark eder. Ben köpeğimin ya ölüsünü ya da dirisini bulacağım" dedi.

'KÖPEĞİMİZİ ALAN LÜTFEN GERİ GETİRSİN'

Meltem Bahçekapılı da köpeği için üzgün olduğunu ifade ederek, "Köpeğimiz kayboldu, onu her yerde arıyoruz. Kim aldıysa lütfen onu geri getirsin. Günler geçti, ne durumda olduğunu bile bilmiyoruz. Belki yaşıyor, belki de öldü. Kimse de çıkıp bir şey demedi. Ödüle destek olmak için arkadaşlarımız bile aradı. Her gün, 'Santos bulundu mu?' diye telefonumuz çalıyor. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Trabzon, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp 'Santos' için 100 Bin Lira Ödül - Son Dakika

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