Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Verdi - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Verdi

Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere destek verdi.

16.07.2024 15:28
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Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Farklılaştırılmış İngilizce Programı" projesi, 8-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ebru Altındiş'in yürütücülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ortaklığında gerçekleştirildi.

Projeye Türkiye'nin farklı illerinden 30 İngilizce öğretmeni katılırken, Kayseri Bilim Merkezi, atölye, gezi, astronomi eğitimi ile projeye destek verdi.

Diğer taraftan yürütücülüğünü Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden Suat Şahin'in yaptığı TÜBİTAK 4004 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Sınıfım Doğa" adlı projeye etkinlikleri ile destek veren Kayseri Bilim Merkezi, yine Kayseri Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Durmuş'un koordinatörlüğünü yaptığı TÜBİTAK 4005 – 11. Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında düzenlenen "Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Steam Akademisi" başlıklı projeyi de destekledi.

Merkez ayrıca TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında yürütücülüğünü Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Dr. Mehmet Yükseksöylemez'in yürüttüğü bilim ve sanat merkezi öğretmenlerine yönelik "Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları" başlıklı projeye de tam destek verdi.

Kaynak: AA

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