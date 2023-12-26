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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki en büyük ve etkili şairlerden birisi olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Akif'in vatanını savunmak için milli marş kaleme almasının ardından kendisine sunulan para ödülünü kabul etmeyerek geri çevirdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
26.12.2023 - 12:46,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki en büyük ve etkili şairlerinden birisi olduğunu belirti.

Akif'in, Türkiye'nin kutlu, şanlı ve bir o kadar da zorlu mücadelesini içeren yıllarda bir fikir adamı, ülkesi için bir nefer, bir şair olarak Anadolu'nun bağrından çıktığını aktaran Büyüklılıç, "Hem eliyle hem diliyle hem fikri ve tüm varlığıyla vatanını savunmakta, sonra kendisinden bu vatan için bir milli marş kaleme alması talep edilmekte ve kaleme aldığı milli marşımız ayakta dakikalarca alkışlanarak kabul edilmekte. Ayrıca kendisine para ödülü sunulmasına karşın bunu kabul etmeden geri çevirmekte." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Büyüklılıç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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