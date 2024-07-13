Kayseri Büyükşehir Belediyesi, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral verdi

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral olması amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki etkinliğe, Lösemili Çocuklar Vakfından (LÖSEV) gelen çocuklar katıldı.

Birbirinden farklı aktivitelerle eğlenen çocuklar, merkezi gezme imkanı da buldu.

???????Etkinlik sonunda çocuklara, LÖSEV yazılı rozet ile TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi hediye edildi.