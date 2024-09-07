Kayseri'de Öğrencilere Rehberlik Hizmeti - Son Dakika
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Kayseri'de Öğrencilere Rehberlik Hizmeti

Kayseri\'de Öğrencilere Rehberlik Hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Belediye, Alo 153 İletişim Merkezi ve Mobil Beyaz Masa birimleri aracılığıyla ücretsiz hizmet sunacak.

07.09.2024 12:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği kente ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmetine bu yıl da devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi bünyesinde "153 Çağrı Merkezi" ve "Mobil Beyaz Masa" birimleri üniversite öğrencilerine ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunacak.

Uygulanan proje kapsamında birimler, 09-27 Eylül'de Erciyes Üniversitesi ATM'ler, Talas Kız Yurdu ve Cumhuriyet Meydanı, 13-16 Eylül'de Şehirlerarası Terminal lokasyonlarında ve 23 Eylül'de Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri'nde stant kuracak.

Kurulacak stantlarda, belediye personeli tarafından öğrencilerin kenti tanımasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Ayrıca, öğrencilerin talep ve önerileri alınarak ilgili birimlerle iletişime geçilecek, hizmet çerçevesinde stantlarda, Büyükşehir'in hizmetleri de tanıtılacak.

Başkan Palancıoğlu Şirintepe Mahallesi'ni ziyaret etti

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların öneri ve taleplerini etkin bir şekilde iletebilmeleri amacıyla hayata geçirilen "Mobil Başkan" uygulaması, Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların birebir iletişim kurarak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini direkt olarak Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ilettiği projeye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şirintepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği hizmetleri ve gerçekleştirmeyi planladığı projeleri değerlendiren Palancıoğlu, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek ekibiyle çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, 2024 yılı bakım çalışmaları kapsamında kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışması yürütüyor.

Kent genelinde, yoğun yağışlar ve aşırı sıcak nedeniyle hızla büyüyen yabancı otlar, dip sürgünleri ve uzamış gövde sürgünleri nedeniyle bakım çalışmalarına hız verilirken, şehrin çeşitli noktalarındaki refüjler, mezarlıklar, çiçek parterleri, ağaçlandırma alanları, parklar ve mesire alanlarında temizlik, çit budama, çim biçme ve yabancı otlarla mücadele çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Erkilet, Mustafa Kemal Paşa, Osman Kavuncu, Mehmet Özhaseki, Sivas ve Gaffar Okkan bulvarları ile Kayseri Caddesi'nde kapsamlı bakım çalışması yapıyor.

Odunsu olmayan yabancı otlar, sırt tırpanı ve çapalama gibi yöntemlerle temizlenirken bazı alanlarda elle koparma ve yabancı ot ilaçlama yöntemi de kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Öğrencilere Rehberlik Hizmeti - Son Dakika

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