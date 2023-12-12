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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.12.2023 - 15:43,
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KAYSERİ'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, Olay, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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