Kayseri'de 23 Nisan'da trafik polisi çocuklar denetimde - Son Dakika
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Kayseri'de 23 Nisan'da trafik polisi çocuklar denetimde

Kayseri\'de 23 Nisan\'da trafik polisi çocuklar denetimde

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.

23.04.2024 10:27
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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.

Çocuklar daha sonra 27 Mayıs Caddesi'nde hatalı park yapan sürücüleri anonsla uyardı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki motorize ekiplerin kırmızı ışık uygulamasına katıldı.

Denetimlere katılan 6 yaşındaki Eymen Ahi, AA muhabirine, uygulamada durdurduğu araç sürücülerinin ehliyetini ve emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ettiğini söyledi.

Ahi, büyüdüğünde polis olmak istediğini belirtti.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Mahmut Öner Anaokulu'nda da çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Aydın, makam koltuğunu çocuklara devretti

Etkinliklerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocukları ve ailelerini makamında ağırladı.

Makam koltuğunu 6 yaşındaki Melis Eylül Can ve Mustafa Göktürk Bakır'a devreden Aydın, çocukların huzur ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Aydın, bayramını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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