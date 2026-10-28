Kayseri'de 29 Ekim töreninde minikler mehter marşlarına eşlik etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlara eşlik eden minikler, okudukları şiirlerle Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.