Kayseri\'de 3 işçinin öldüğü yangın, kaynak yapılırken çıkmış

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KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz 7 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yangının Suriye uyruklu Mohamed Al A.'nın kaynak yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında geçen yıl 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serkan T.'nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kapsamında tutuksuz sanıklar Serdar T., Serkan T., İsmail D., Erol T., Esra A., Hamza K. ve Mohamad Al A. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İTFAİYE RAPORU İDDİANAMEDE

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yangın raporuna da yer verilen iddianamede, "İşletme doğu cephesine sundurma eklentisi yapmak üzere elektro kaynak işlemi sırasında oluşan yüksek ısı cephe panelini delerek arka kısımda bulunan yanıcı malzemelerin tutuşması ile yangının çıktığının belirlendiği, olay neticesinde 30 Kasım 2024 tarihli yangın olayına yönelik alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığının hazırlamış olduğu itfaiye raporunda kamera kayıtları incelendiğinde; fabrikanın dış cephesinde yapılan kaynak çalışması esnasında açığa çıkan yüksek ısıdan dolayı iç kısmında bulunan kolay tutuşabilir malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktığının rapor edildiği, 30 Kasım 2024 günü meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak görüntü kayıtları incelendiğinde; iş yerinde belli bir süreden itibaren çalışmakta olan herhangi bir yetkili sıfatı bulunmayan Mohamad Al A.'nın olay günü depo bölümünde bakımdan sorumlu S. isimli şahsın ameliyat olmasından dolayı iş yerinde bulunmadığı esnada dışarıda kaynak yaptığının görüldüğü, Mohamad Al A.'nın savunmasında iş bu durumları doğruladığının görüldüğü" değerlendirmesinde bulunuldu.

YANGIN İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Kaynak işini mesleki eğitimi almış çalışanlara yaptırılmadığına da vurgu yapılan iddianamede, "İş yeri kayıtları, bilirkişi raporları, görüntüler, ifade tutanakları birlikte değerlendirildiğinde yangına; iş yerinde kolayca tutuşabilen ve parlayabilen (sünger, yapıştırıcı) maddeler bulunması nedeniyle yangın için gerekli önlemlerin düzenli ve titizlikle alınmaması, yangın algılama ve alarm sisteminin kontrollerinin yapılmaması ve ilave ek ünitelere bu sistemin takılmaması, yangın söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılmaması, çalışanlara yangın tahliye eğitimleri verilmemesi ve tatbikatı yapılmaması, iş yerinin elektrik tesisatının kontrolünün yapılmaması, yangın riski bulunduran ekipmanların titizlikle kontrollerinin yapılmaması, kaynak işini bu konuda mesleki eğitini aldırılmış çalışanlara yaptırılmaması, kaynak işi yapılırken yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınmaması, iş yerinde acil kaçış bölgelerinde malzeme konulmasının önlenmemesi kaçış alanlarının her zaman açık ve ulaşılabilir olmasının sağlanmaması hususlarının sebebiyet verdiklerinin belirlendiğine" denildi.

SİGORTASI YOKMUŞ

Olayla ilgili olarak iş yeri kayıtları, SGK döküm cetvelleri, iş sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik katılım formları, olay yeri inceleme raporu, yangın raporu, itfaiye raporu ve diğer iş yerine yönelik kayıtlara da yer verilen iddianamede, mobilya üretim fabrikasının sigortasının bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen kaynak ustası Mohamed Al A.'nın, özetle ilgili iş yerinde bakım onarım işçisi olarak çalıştığını, bakım onarımdan sorumlu S.'nin beyin ameliyat olmasından dolayı iş yerinde bulunmadığını, kaynak işini bu kişinin yanında öğrendiğini, olay günü patronun babası olan E. isimli şahsın iş yeri çıkış bölümünde yakın bir alanda sıkıntı olduğunu bakım yapılması gerektiğini söylemesi üzerine durumu yetkililere ilettikten sonra onların da talimatı ile iş yerinin dış bölümünde kaynak makinesini alarak kaynak yaptığını anlattığına değinildi. Öte yandan, 20 Ocak 2021'de iş yerinde yangın tatbikatı yapıldığı, yangında hayatlarını kaybeden işçilerin bu eğitime katılmadığının belirlendiğine dikkat çekildi.