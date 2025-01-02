Kayseri'de 6 Kişi Kripto Para Dolandırıcılığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 6 Kişi Kripto Para Dolandırıcılığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Kayseri\'de 6 Kişi Kripto Para Dolandırıcılığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Kayseri'de 6 kişi, yüksek kazanç vaadiyle bir kripto para platformunun dolandırıcılığına uğradıkları iddiasıyla adliyeye başvurdu. Tüketiciler Birliği Başkanı, yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle dolandırıcılık yapan aracı şirketlerin arttığını belirtti.

02.01.2025 18:16  Güncelleme: 18:30
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KAYSERİ'de 6 kişi, yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürerek kripto para platformu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kripto para platformu tarafından yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 6 kişi, Kayseri Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Grup adına açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Coin piyasasında, henüz yasal alt düzenleme yapılmadığı için sanki komisyoncu tarzında açılan işletmeler var. Danışmanlık diyor, herhangi bir işletme kuruyor ve coin işi yapıyor. İnsanlardan birileri adına 'Şu coin'e yatırım yapınız, alıp satacağız' diye kandırarak şirketler kurup insanların oradan paralarını alıp takibe başlıyorlar" dedi.

Bununla ilgili Türkiye'de şu anda yüzlerce aracı şirket olduğunu aktaran Şahin, "Bu aracı şirketlerin merkezleri her yerde var ama her yerde başka isimlerde şirketler kurmuşlar. O şirketler üzerinden para topluyorlar. Ama bunun kaynağı tek bir yer. Zaten savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor, bazı illerde de bulunulmuş. Kaynak bulunacak ve gerekli soruşturma tahkikatı yapılıp cezalandırma yapılacaktır. Ama asıl yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'571 BİN LİRA PARA YATIRDIM'

571 bin lira dolandırıldığını öne süren Celal Yeniyurt ise "Yatırdığım paranın her ay yüzde 15'ini almak için dekonta yazdım. 6 ay sonra da paranın tamamını çekmek suretiyle yatırdım. Yanına gittiğimde, 'Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz' diyerek, her seferinde gittiğimizde herhangi bir şeyi vermedi ve dolandırıldığımızı anladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 Kişi Kripto Para Dolandırıcılığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Melek Araz:
    bu ülkede en fazla dolandırıcılık ve kara para aklama işlemleri binance den oluyor. acilen binance türkiye kapatılmalı 0 0 Yanıtla
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