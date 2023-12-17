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Kayseri'de 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ'de, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Kayseri\'de 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
17.12.2023 - 12:36,
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KAYSERİ'de, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da  çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı'nda PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. Patlamanın meydana geldiği otobüs durağında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı durağa karanfiller bırakıldı. Vali Gökmen Çiçek, anma programında yaptığı konuşmada "Bizler Müslüman Türk milletiyiz. Biz şehitlerimizin ölmediğine inanırız ve şu an 15 şehidimizin bizi gördüğünü biliyoruz. Binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu topraklara sahip olduk ve bedel ödemeye devam ediyoruz. Bayrağı ve vatanı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl bölmeyi düşünüyorlar. Biz buraya yas tutmak için değil, meydan okumak için geliyoruz. Hangi hainliği yaparsanız yapın, bu milleti bölemeyeceksiniz. Burası bizim için sadece bir durak değil. Burası özellikle öğrenci kardeşlerimizin geçerken, buraya baktıklarında içlerinde vatan sevgisini artırdıkları bir yer. Çanakkale'de 'nasıl dur yolcu' yazıyorsa,  Kayseri için 'dur yolcu' yeri. Burada 15 kahraman şehidin hatırası var" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN ACISI HALA TAZELİĞİNİ KORUMAKTADIR'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ise, " Hain olayın ardından tam 7 yıl geçti. Vatan için, bayrak için can veren kan akıtan kahramanlarımızı anmak için toplandık. Hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı hala tazeliğini korumaktadır" diye onuştu.

Hain saldırıda şehit olan Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran da "Yaşayan bilir. İlk günkü gibi acımız taze. Ankara'dan karlı bir havada Kayseri'ye nasıl geldiğimi, hastaneye girişimi bilmiyorum. Haberi alır almaz buraya geldim. Senesi geldikçe zorlanıyorum. Annesi de şu an Ankara'da Karşıyaka şehitliğinde. O şerefsizler hiçbir zaman yaşayamaz. Fare gibidirler. Onlar hain ve şerefsizlerdir" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi. Protokol üyeleri ve şehir dışından gelen şehit ve gazilerin yakınları şehitlerin isimlerinin yazdığı Şehit Komandolar Durağı'na karanfil bıraktı. Öte yandan, Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar Türk bayrağı açıp komando marşını okuyarak şehitlere dua etti.

Kaynak: DHA
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