Kayseri\'de Asayiş Uygulaması: 8 Gözaltı

Güncel

Rapçi Sean \'P Diddy\' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

Yenidoğan çetesinin üyesi kendi adıyla bir televizyon dizisinde rol almış

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

KAYSERİ'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 4 farklı noktada sabit, 3 farklı noktada seyir halinde toplam 25 ekip ve 61 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 149 araç ve 405 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı. Aramalarda 80 gram uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Trafik kurallarına uymayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere toplam 19 bin 947 TL para cezası uygulandı.