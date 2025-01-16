Kayseri'de CHP Üyesine Yönelik Saldırının İkinci Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri'de CHP Üyesine Yönelik Saldırının İkinci Duruşması Gerçekleşti

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Kayseri Pınarbaşı ilçesinde CHP üyesi ve belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'a yönelik saldırının ikinci duruşması yapıldı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, mahkeme sürecinin takip edileceğini belirtti.

16.01.2025 17:55  Güncelleme: 18:48
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(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Kayseri Pınarbaşı ilçesinde yaşanan olaylarda CHP üyesi ve belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'a yönelik saldırının ikinci duruşması Kayseri 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı takip eden CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, mahkemenin sanıkların tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Raporu'nun beklenmesine ve ikinci seçimde ilçede görevli bulunan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın dinlenmesine karar verdiğini belirterek "Bu eksikliklerin giderilmesinin ardından mahkemenin en adil kararı vereceklerine inanıyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde yaşanan olaylarda parti üyesi ve belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'a yönelik saldırıya ilişkin Kayseri 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı takip etti. Duruşmanın ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Elbette efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyoruz" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız"

Yücel, şöyle konuştu:

"Bugün aklımız, fikrimiz Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat ile ilgili yürütülen hukuki adı altında siyasi bir süreç, siyasi bir operasyon var. Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, MYK üyelerimiz ve Parti Meclisi üyelerimiz, İstanbul Örgütümüzle birlikte Beşiktaş Belediyesi önünde bir açıklama yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı tepkimizi ifade ettiler. Bugün 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkan adayımız Sayın Deniz Yağan seçimi kazandı. Hiçbir şaibe, hiçbir hukuksuzluk olmadan sağlıklı bir oy kullanma işlemi, sağlıklı bir sayım işlemi yapıldı. Ancak orada hala belleklerimizde ve hafımızda olan bir milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu hakimine bağırarak ortalığı ayağa kaldırması sonucunda Seçim Kurulu oradaki seçimi iptal etti.

Ardından tekrarlanan seçimde sayın Deniz Yağan, belediye başkanımız seçildi. O dönemde belediye meclis üyesi adayımız Sayın Şerafettin Bahadır'a seçimi kaybeden belediye başkanının yakınları tarafından bir bahane ileri sürülerek seçimden yaklaşık iki hafta sonra kızının dahi yanında bulunduğu ortamda önce araçlarla takip edilerek, pusu kurularak, acımasızca ve öldüresiye saldırı gerçekleşti. Önce darp daha sonra silahlı yaralama sonucunda Şerafettin Bahadır ağır bir şekilde yaralandı. Hayati tehlike geçirdi. Sanıklar tutuklandı. Davanın birinci duruşmasına da Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen ben katılmıştım. Bugün yine ikinci duruşma için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davayı, bu elim ve vahim olayın yargılandığı davayı takip etmek için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Elbette efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyoruz. Bugün duruşmada sanıkların tutuk halinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Nisan 2025 tarihine bırakıldı. Adli Tıp Raporu'nun beklenmesine ve ikinci seçimde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde görevli bulunan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bu eksikliklerin giderilmesinin ardından mahkemenin en adil kararı vereceklerine inanıyoruz."

"İktidarın baskısına rağmen tüm belediyelerimiz en güzel şekilde hizmetlerine devam ediyorlar"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Her türlü baskıya rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek şunları söyledi:

"Adliyede ikninci duruşma gerçekleşti. İlk duruşmaya da gelmiştik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dava devam ediyor. Dikkatle takip ediyoruz. Adaletin en kısa zamanda yerine geleceğine inancımız tam. Türk yargısına, adaletine güveniyoruz ama  yakınen de duruşmayı takip ediyoruz. Bütün örgütümüz burada. Belediye başkanlarımız burada. İktidarın her türlü baskısına rağmen tüm belediyelerimiz en güzel şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Kayseri'de dört belediyemiz var. Hepsinde vatandaşlarımızın memnuniyet oranı çok yüksek. Ben kendilerine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bizler her türlü baskıya, her türlü sıkıntılara rağmen halkımıza, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Kayseri\'de CHP Üyesine Yönelik Saldırının İkinci Duruşması Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de CHP Üyesine Yönelik Saldırının İkinci Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika

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