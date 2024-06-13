Kayseri'de cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı öldürdü

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Kayseri'de cinsel saldırısına uğradığını öne sürdüğü yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin babası Ö.C, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A. savunmasında, 17 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, "Artık çocuklarımdan ayrı kalamıyorum, onların başında olmak istiyorum. Pişmanım, ben böyle olmasını istemedim. Hakkımda ev hapsi kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müşteki ve yakınlarının, sanığın Akkışla ilçesinde yaşayan ailesini rahatsız ettiğini öne sürdü.

Müvekkillerinin eşinin, biri engelli 4 çocuğa bakmaya çalıştığını anlatan avukatlar, sanığın tahliyesini talep etti.

Müşteki Ö.C. ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde 23 Ocak 2023'te S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.